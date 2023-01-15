كشف محمد الصادق مدير الموارد البشرية في الفندق الذي يقيم فيه لاعبي برشلونة عن توفير وجبة “الكبسة” و “الجريش” و “القرصان” للاعبين خلال يومهم المفتوح.

وتابع الصادق خلال حديثه لقناة الإخبارية أن لاعبي برشلونة طلبوا الأكل السعودي في أيامهم المفتوحة من النظام الغذائي الصارم.

ويواجه فريق ريال مدريد نظيره برشلونةي، في الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في البطولة التي تقام للمرة الثالثة على التوالي على أرض المملكة، وبتنظيم من وزارة الرياضة، ضمن فعاليات موسم الدرعية 2022 بنسخته الثانية.