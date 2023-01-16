علق الإعلامي الرياضي عبدالعزيز الغيامة، على مطالبة رئيس نادي الشباب خالد البلطان، بضرورة إنهاء ملف التذاكر المجانية في مباريات الفريق بدوري روشن.

وقال عبدالعزيز الغيامة:”وزارة الرياضة لا تريد الدخول في موضوع أسعار التذاكر”، مشيرا:”خالد البلطان دائما يردد كلمة الأندية المدللة وهذا التصريح يجب وضعه على طاولة وزير الرياضة”.

وتساءل عبدالعزيز الغيامة:”على وزارة الرياضة أن تكشف هل فيه مدللين بحسب تصريحات البلطان”، موضحا:”هذا التصريح الذي يردده البلطان في أكثر من 90% من تصريحاته عن الأندية المدللة وبهذا يقصد الهلال أو النصر أو الاتحاد”.

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