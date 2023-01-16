أوضح سليمان بن معيوف، مستشار تأمين ومخاطر، أن دفع نحو 15 ألف ريال خلال 10 سنوات من أجل التأمين على منزل تعد تكلفة معقولة ومناسبة.

وقال “معيوف” خلال لقائه على برنامج ‘في العلن’، المذاع على قناة السعودية :”أن 50% من السيارات في المملكة لا يوجد لها تأمين، وهذا سلوك غير حضاري.

وأضاف: “من ضمن برامج رؤية ٢٠٣٠ برنامج تطوير القطاع المالي، ومن أهداف البرنامج تطوير وزيادة أعداد المؤمنين على مركباتهم.

وتابع:” أن المفهوم السائد عند الناس، أن التأمين هو عملية تعويض فقط، وأضاف: مفهوم التأمين من وجهة نظري وخبرتي، هو سلوك حضاري اجتماعي اقتصادي ووطني في المقام الأول.

وأشار بن معيوف إلى أن أن قطاع التأمين يحتاج إلى هيئة مستقلة، لافتًا أن بعض شركات التأمين تعاني ماليًا خلال الفترة الأخيرة.

ومن جانبه، أوضح أن أعداد المستفيدين من التأمين الصحي في المملكة وصل إلى 12 مليونًا.

والجدير بالذكر أنه في السنوات الأخيرة تزايدت أسعار تأمين المركبات بشكل مطرد، وسط تبريرات من شركات التأمين لم تحظَ بالقبول أو التفهم؛ فالكثير من المستفيدين يرون أن مبررات مثل زحمة المدن الرئيسية، وكثرة الفعاليات والمواسم، يسبب أحيانًا مثل ذلك الزحام، ويؤدي بالتالي للحوادث، مما دفع تلك الشركات لرفع أسعارها.