أوضحت منى الأمير أخصائي أول تغذية، أنواع الألياف الطبيعية ومصادرها، مبينة أهميتها لصحة جسم الإنسان.

وقالت الأمير :” الأغذية التي تحتوي على الألياف الغذائية تترشح تحت نوعين، ألياف غذائية قابلة للذوبان في الماء كالتفاح والشوفان وبذور الكتان والشيا”.

وأضافت ” أما الألياف الغذائية الغير قابلة للذوبان في الماء توجد في عدة أغذية كالقمح والنخالة وكذلك القرنبيط”

وتابعت” أثبتت الدراسات أن الألياف الغذائية تستطيع التحكم في السكر بالدم للمصابين بالسكري، كذلك تستطيع الوقاية من خطر الإصابة من أنواع السرطانات المختلفة خاصة سرطان القولون، كما تتحكم في الوزن وتساعد في انقاصه”.

واستطردت” الألياف تعتبر من الكربوهيدرات ولكنها لا تحتوي على سعرات حرارية مقارنه بالكربوهيدرات الأخرى، حيث أن الألياف تساعد على الشعور بالشبع لأنها تنتفش داخل المعدة. كما أن تناول الألياف يحد من الإمساك، بالإضافة إلى إنها تبطئ عملية امتصاص الجلوكوز وهو العنصر الأساسي لارتفاع سكر الدم فتعمل على تثبيت مستويات السكر في الدم “.