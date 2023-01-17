أوضح الدكتور فهد الخضيري الباحث في المسرطنات، أسباب شحوم الكبد، مشيرا إلى أنه مرض يأتي بسبب تراكم السكريات والنشويات ودقيق القمح.

ولفت فهد الخضيري، إلى أن كثرة المعجنات ترفع مستوى السكر بالجسم وتخزن بالكبد ثم تتحول إلى دهون وقد تسبب فشل كبدي.

وأبان:”علاجه تقطع هذه المعجنات والكربوهيدرات والخبز والقمح والأشياء المقلية وتقليل من السكر الأبيض والحلويات”.