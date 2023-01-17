أكدت الدكتورة إيرينا كالينينا، أخصائية الغدد الصماء وخبيرة التغذية الروسية، أن الفستق والبقدونس والفلفل الحلو مفيدة لصحة العيون.

وقالت الخبيرة في حديث تلفزيوني، أن الإشعاع الصادر من شاشات أجهزة الكمبيوتر والتلفزيون والهواتف الذكية، يؤدي إلى إتلاف خلايا شبكية العين. وأن مركبات اللوتين والزياكسانثين والميزو-زياكسانثين الموجودة في هذه المنتجات، تساعد على حماية الرؤية.

وأضافت: “تنتمي جميع هذه المركبات إلى مجموعة الكاروتينات – وهي أصباغ عضوية طبيعية لا ينتجها الجسم. لذلك يمكن تجديد احتياطياتها فقط من تناول بعض الأطعمة أو مركبات الفيتامينات”.

ويوجد اللوتين والزياكسانثين بنسبة عالية في السبانخ والفلفل الحلو والريحان والبقدونس والجرجير، والبازلاء والفستق واليقطين، مضيفة: تناول 18 غم من زيت الزيتون يزيد من امتصاص الكاروتينات من 5 إلى 20 بالمئة.