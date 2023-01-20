فاز مانشستر سيتي على ضيفه توتنهام هوتسبر بأربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة للدوري الإنجليزي في كرة القدم.

وأحرز السويدي ديان كولوشيفسكي الهدف الأول في الدقيقة 44 ، ثم أضاف إيمرسون الهدف الثاني لفريق المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي بكرة رأسية في الدقيقة (2+45).

وسجل محرز هدف التقدم في الدقيقة 63 بتسديدة من زاوية ضيقة بعد تمريرة من الإسباني رودري، ثم أضاف هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 89.

وبهذه النتيجة، رفع سيتي بذلك رصيده إلى 42 نقطة في الوصافة بفارق 5 عن أرسنال المتصدر الذي يملك بدوره مباراة مؤجلة، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 33 نقطة في المركز الخامس بتلقيه هزيمة ثانية تواليا.