أزاحت هيونداي الستار عن مواصفات وتصاميم سيارات Kona الجديدة، والتي يتوقع لها أن تلقى رواجا كبيرا في الأسواق العالمية.

وحصلت السيارة على هيكل بطول 435 سم، بعرض 182 سم، وارتفاع 158 سم، المسافة بين محوري العجلات فيه 266 سم، كما جهّزت بعجلات جديدة بمقاس 19 بوصة، ويمكن طلب مواصفات خاصة لهذه السيارات عند شراء نسخ “Kona N”.

وتميزت السيارة بشاشة قبالة السائق، وشاشة لمسية بجانبها بمقاس 12.3 بوصة، وأسفل تلك الشاشات وضعت لوحة مميزة للتحكم بأنظمة التكييف.

ونظل ننتظهر من Kona نسخ كهربائية، ونسخ تعمل بمحركات هجينة بعزم 141 حصانا، وستجهّز نسخها الهجينة بعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 سرعات.

وستطلق هيونداي عدة طرازات من هذه السيارة، طراز يعمل بمحركات بنزين سعتها 2.0 ليتر بعزم 149 حصانا، وطراز مجهّز بمحركات T-GDi بسعة 1.6 ليتر وعزم 198 حصانا، وستزود هذه السيارات بعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 سرعات.