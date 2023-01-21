كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن السعرات الحرارية هي وحدة قياس كمية الطاقة في الطعام، حيث يمكن قياس تلك الطاقة بالوحدة الصغرى (سعر حراري) أو الكبرى (كيلو سعر حراري).

وأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنه يتم تحديد السعرات الحرارية التي يحتاجها الفرد بناءً على عوامل الوزن والطول والعمر والجنس والنشاط البدني.

وتابعت أن الرجل يحتاج في المتوسط إلى ما يقارب 2500 سعرة حرارية في اليوم، كما تحتاج المرأة ما يقارب 2000 سعرة حرارية، كما يحتاج الطفل إلى ما يقارب 1800 سعرة حرارية.