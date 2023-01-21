أوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالكريم القاضي أن تسلم المستحقات المالية إلى أصحاب العقارات المنزوعة يكون قبل الإخلاء.

وقال “القاضي” خلال مداخلة هاتفية مع قناة ” الإخبارية”أنه يحق لمالك العقار المنزوع صرف التعويضات بعد تسليم العقار بشكل قانوني وورقي إلى جهة النزع وقبل إخلائه تمهيداً لصرف التعويض والمبالغ التي نزعت بها الملكية.

وتابع : أنه لا يتم إخراج المالك أو الشخص الذي يسكن هذا العقار ولايتم إخلاء العقار إلا بعد استلام الشخص المعني التعويض، حيث يستلم التعويض ويبحث عن السكن البديل .

ولفت إلى أن مسألة الإجراء التي عالجها القرار هي عدم إخلاء العقار إلا بعد تسليم التعويض.