أوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالكريم القاضي أن تسلم المستحقات المالية إلى أصحاب العقارات المنزوعة يكون قبل الإخلاء.
وقال “القاضي” خلال مداخلة هاتفية مع قناة ” الإخبارية”أنه يحق لمالك العقار المنزوع صرف التعويضات بعد تسليم العقار بشكل قانوني وورقي إلى جهة النزع وقبل إخلائه تمهيداً لصرف التعويض والمبالغ التي نزعت بها الملكية.
وتابع : أنه لا يتم إخراج المالك أو الشخص الذي يسكن هذا العقار ولايتم إخلاء العقار إلا بعد استلام الشخص المعني التعويض، حيث يستلم التعويض ويبحث عن السكن البديل .
ولفت إلى أن مسألة الإجراء التي عالجها القرار هي عدم إخلاء العقار إلا بعد تسليم التعويض.
فيديو | المحامي والمستشار القانوني عبدالكريم القاضي:
تسلم المستحقات المالية إلى أصحاب العقارات المنزوعة قبل الإخلاء#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/vF7Mvo2Aq9
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 21, 2023
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