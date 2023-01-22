علق الناقد الرياضي عبدالكريم الحمد على تصريحات صالح الصقري لاعب الاتحاد السابق والتي أشار فيها إلى تعاطي لاعبين بالاتحاد للمنشطات في فترات سابقة.

وقال “الحمد ” خلال لقائه على برنامج الحصاد الرياضي:” التصريح ليس نكتة، أن تتكلم عن تاريخ وبطولات نادي”، لافتًا أن صالح الصقري كان موجود في عصر الاتحاد الذهبي، حيث دوري أبطال آسيا، والدوري السعودي والبطولات التي تغنت بها الجماهير .

وأضاف:” أنه بتعليق واحد من الصقري دمر كل هذا التاريخ الذهبي دمار شامل “، مُشيرًا إلى أن التشكيك الآن عقب هذه التصريحات أصبح كبير جدًا .”