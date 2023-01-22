نشر الفنان المصري رامز جلال مقطع فيديو على صفحته الشخصية بموقع “تويتر” يجمعه بالإعلامي عمرو أديب، في الرياض، بعد هزيمة الزمالك أمس، وعلق على الفيديو قائلاً: «ليلة التحفيل على عمرو أديب».

وأظهر المقطع رامز جلال وهو يقول :” ألف مبروك ثلاثية حلوة، ثلاثية سخنة، كهربا .. كهربا”، ليرد الأخير قائلاً:” خلاص كل الفنانين في مصر بقوا أهلاوية .”

وحقق فريق الأهلي المصري فوزًا ثمينًا على نظيره الزمالك بثلاثية نظيفة دون رد، خلال المباراة التى جمعتهما مساء السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ14 لبطولة الدوري الممتاز.

وبهذا الفوز، يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 26 نقطة