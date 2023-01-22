أوضح أخصائي الأمن والسلامة أمجد بركات، عدد أجهزة كشف الدخان الواجب توفرها في المنزل.
وقال بركات خلال مداخله على برنامج “صباح السعودية” المُذاع على القناة السعودية:” أن المساحة المتواجدة في المنزل أمر أساسي في تحديد الكاشف .”
وأضاف:” أن الكاشف من الممكن أن يغطي مساحة 25 متر مربع، ومن الممكن وضع كاشف دخان في كل غرفة، وفي حال كانت المساحة كبيرة يمكن وضع كاشفين .”
#صباح_السعودية | لسلامتك من الحرائق؛ إليك عدد أجهزة كشف الدخان الواجب توفرها في المنزل 👇. #قناة_السعودية pic.twitter.com/eRBHKMSHK4
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) January 22, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً