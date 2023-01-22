كشفت جامعة الأمير سلطان، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.
وأوضحت الجامعة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو:
– مدير إدارة المرافق والصيانة.
وأفادت بأن المؤهلات والخبرات المطلوبة للتقديم :
– أن يكون سعودي الجنسية.
– شهادة البكالوريوس كحد أدنى.
– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في أعمال التشغيل والصيانة والإسكان.
– القدرة على إعداد ومتابعة خطط العمل وتحديد الاحتياجات والمتطلبات لتطوير إدارة التشغيل والصيانة والإسكان بالجامعة.
– القدرة والمعرفة على استخدام برامج المايكروسوفت والأنظمة ذات العلاقة بمجال العمل.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
وأشارت إلى أن متاح الآن من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي: [email protected]
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