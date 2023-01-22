كشفت جامعة الأمير سلطان، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

وأوضحت الجامعة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو:

– مدير إدارة المرافق والصيانة.

وأفادت بأن المؤهلات والخبرات المطلوبة للتقديم :

– أن يكون سعودي الجنسية.

– شهادة البكالوريوس كحد أدنى.

– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في أعمال التشغيل والصيانة والإسكان.

– القدرة على إعداد ومتابعة خطط العمل وتحديد الاحتياجات والمتطلبات لتطوير إدارة التشغيل والصيانة والإسكان بالجامعة.

– القدرة والمعرفة على استخدام برامج المايكروسوفت والأنظمة ذات العلاقة بمجال العمل.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

وأشارت إلى أن متاح الآن من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي: [email protected]