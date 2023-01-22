بالرغم من الزخم الإعلامي الهائل الذي تشهده كرة القدم السعودية في الآونة الأخيرة خاصة بعد قدوم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لنادي النصر إلا أن أحد ركائز النجاح التي ترتكز عليها الرياضة في المملكة وهي النقل التلفزيوني للمسابقات الرياضية لا تزال تدور حولها العديد من علامات الاستفهام والتي لم تجد أي إجابة ولا حل لدى المتابع الرياضي.

وما إن أتى كريستيانو رونالدو للمملكة إلا وبدأت القنوات العالمية تبدي رغبة كبيرة في نقل بعض من مباريات دوري روشن السعودي وبدايتها كانت هذا اليوم مع مباراة النصر والاتفاق في إطلالة كريستيانو رونالدو الأولى الرسمية ولكن صُدم الجميع بالاستمرار في سوء النقل التلفزيوني بانقطاع الصورة بشكل متكرر وواضح وسط صمت تام من وزارة الرياضة ورابطة دوري المحترفين والقناة الناقلة للمسابقات الرياضية.

وعجت وسائل التواصل الاجتماعي فور تقطعات البث بعبارات الاستياء والتذمر من القناة الناقلة مطالبة بوضع حد لهذه المشكلة المستمرة من أكثر من موسم دون أن تجد حلا يحسن من جودة البث ويجعله متواكبا مع قوة وقيمة الدوري.