نصح استشاري أمراض الروماتيزم د. زهير القرامي بممارسة رياضة المشي للحفاظ على رشاقة الجسم.

وأوصى القرامي، عبر برنامج «الراصد» المذاع على قناة «الإخبارية»، الأشخاص الذين يعانون السمنة المفرطة ومرضى القلب بالمشي 30 دقيقة يومياً، أما الإنسان السليم يستطيع المشي ساعة أو أكثر من ذلك.

وتابع أن الشعور بالألم هو «اللمبة الحمراء» وإشارة للتوقف عن المشي بحيث يأخذ الإنسان قسطاً من الراحة ويستمر بعد ذلك في المشي.