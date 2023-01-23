عثرت الشرطة السودانية، أمس الأحد، على طبيب كان قد اختفى في ظروف غامضة، وقدمت أسرته بلاغا بتغيبه.

وكانت أسرة الطبيب أبلغت قسم شرطة الخرطوم يوم الجمعة، بأن ابنها اختفى في ظروف غامضة، بعد خروجه من منزله.

وتم التوصل للزوج المفقود حيا يرزق، ومتزوجاً بالسر، بينما ربط البعض بين الواقعة وفتوى كان قد أخرجها مجمع الفقه الإسلامي، الأيام الماضية، أجاز خلالها للرجل الزواج في السر.

وعلقت إحدى الفتيات عبر مواقع التواصل على الواقعة قائلة: “أي واحدة زوجها يتأخر ساعتين عليها ابلاغ البوليس على طول”.

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