أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، بتنكيس الأعلام حدادا على ضحايا إطلاق النار في ولاية كاليفورنيا.

ووجه بايدن بخفض الأعلام حتى غروب الشمس في 26 يناير “احترامًا لضحايا أعمال العنف العبثيّة التي ارتُكِبت في 21 يناير الجاري في مونتيري بارك بولاية كاليفورنيا”.

وقال بايدن إنه وزوجته جيل “يصلّيان لأرواح من قُتلوا وجُرحوا في إطلاق النار الدامي الليلة الماضية في مونتيري بارك”، مضيفًا “أراقب الوضع عن كثب”.

يذكر أن 10 أشخاص قتلوا وأُصيب 10 آخرون على الأقلّ بجروح في إطلاق النار العشوائي في مونتيري.