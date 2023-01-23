صرح زعيم حزب “هارد كورس” اليميني المتطرف راسموس بالودان، بأنه لا يتوقع رد فعل علنيا عنيفا على حرق نسخة القرآن الكريم أمام السفارة التركية لدى ستوكهولم، مضيفا أنه لا يندم على ذلك.

وقال في مقابلة مع صحيفة “إكسبريسن”: “اعتقدت أنني عبرت عن موقفي تجاه تركيا، وهذه نهاية الأمر، و”أشعر بالحزن لأن الكثير من الناس يهددون بقتلي”.

وأضاف:”أتلقى تهديدات محددة للغاية. ربما أتلقى على الشبكات الاجتماعية عشرين رسالة في الدقيقة، خمسة منها تمثل تهديدا”.

وأدانت المملكة ووزارات خارجية عدة دول منها البحرين ومصر والعراق والإمارات العربية ما حدث.