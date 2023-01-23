أكد أمير منطقة القصيم، فيصل بن مشعل أن منطقة القصيم هي الأقرب للعاصمة ومساندة لجميع خططها ومشاريعها، لافتًا أن المجالات مفتوحة لمن يريد الاستثمار .

وقال مشعل خلال حديثه بمنتدى مستقبل العقار :” هدفنا أن تكون أسعار العقار في متناول المواطنين .