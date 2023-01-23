أكد محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال، اليوم الاثنين، أنه تم وضع آلية الخطط الاستراتيجية لبدء انطلاق مشاريع تطوير العقار في الأحساء.

وقال الأمير سعود بن طلال، خلال منتدى مستقبل العقار، أن لجان الحوكمة بدأت وخلال الربع الثاني من العام سيتم بدء تعيين الرئيس التنفيذي وانطلاق المشاريع السابقة في هيئة تطوير المنطقة الشرقية وسيتم انتقالها لهيئة الأحساء.

وأشار محافظ الأحساء إلى أن ملف التكامل مهم جدًا خاصةً في إمارات محافظات المناطق حيث يتم وضع التخطيط السليم للتنفيذ السليم.

فيديو | محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال: تم وضع آلية الخطط الاستراتيجية لبدء انطلاق مشاريع تطوير العقار في الأحساء#منتدى_مستقبل_العقار#الإخبارية pic.twitter.com/cCJzsEVTcl — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 23, 2023