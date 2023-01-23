يُذكر مصطلح “سن اليأس عند الذكور” عندنا تنخفض نسبة هرمون التستوستيرون لديهم، ما ينتج عنه مجموعة من الأعراض أبرزها: الاكتئاب والقلق وضعف الانتصاب وزيادة نسبة الدهون في الجسم بشكل سريع.

وأفاد الأطباء بأن سن اليأس عند الذكور لا يشبه انقطاع الطمث لدى النساء، لأن أعراضه غالبا ما تبدأ بالظهور تدريجيا، ولا تحدث بشكل مفاجئ.

وقال الدكتور “بوب بيروكيم”، مدير قسم الجراحة المجهرية بمستشفى “ليونكس هيل” لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “تتدنى مستويات هرمون التستوستيرون عند الرجال بشكل بطيء، ويمكن أن تظهر في أي عمر

وأوضح “بيروكيم” أن إطلاق مصطلح سن اليأس على أعراض انخفاض التستوستيرون، يقلل من نسبة الرجال الذين يتقدمون للحصول على المشورة الطبية والرعاية الصحية”.

ومن جانبه، قال الدكتور “كيفين كامبل”، أخصائي المسالك البولية في مستشفى جامعة فلوريدا: “لا توجد مرحلة ثابتة يعاني فيها الرجال من سن اليأس.

وأضاف:” أنه مع مرور السنوات، تتعرض أجسامهم لبعض التغيرات، منها عدم إنتاج نسبة هرمون التستوستيرون نفسها.”

وتابع:” أنه أحيانا يتم ربط انخفاض التستوستيرون مع زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.”

والجدير بالذكر أن مستويات هرمون التستوستيرون تبلغ ذروتها عادة عند بلوغ الذكور سن العشرين، يليها هبوط بطيء طوال فترة البلوغ، وخلال أعلى مستوياتها يجب أن تكون نسبتها بين 300 و 1200 نانوغرام/ ديسيلتر.