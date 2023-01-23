أوضح المدرب الرياضي تركي القحطاني، الفوائد الصحية لتمارين التنفس وعلاقتها بتحسين المزاج.

وقال تركي القحطاني، خلال برنامج “صباح السعودية”، أن التنفس له عدة فوائد على الحالة النفسية والذهنية وعقل وجسم الإنسان، حيث يجب تخصيص من دقيقتين إلى خمس دقائق يوميًا لها.

وأشار المدرب الرياضي إلى أن تمارين التنفس تساعد في التخلص من التوتر والضغط، كما أن عملها قبل النوم يساعد على النوم سريعًا.