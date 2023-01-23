قال أمين منطقة الرياض، صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، أنه سيتم التركيز على إنشاء محطات “مشروع المترو” في مناطق كثيفة بالسكان لتحقيق الفائدة.

وأكد، خلال حديثه في منتدى مستقبل العقار، أن المشروع يتضمن 6 خطوط بـ 80 محطة ويحتاج لمدة زمنية حتى يظهر أثره في المدينة، مضيفا أن هذا المشروع من المشاريع التي ستغير وجه الرياض.

ولفت إلى أن “الكود المعماري” لا يعد شيء جديد، وإنما موجود مسبقا،مؤكدا أنه سيتمتغطية كل مدينة بكود متخصصة لتجويد المخرجات وهوية الرياض.

ونوه بأن : نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات كانت مرحلة مفصلية لمدينة الرياض إقليميا على مستوى الشرق الأول، وصاحبها بناء العديد من المشاريع منها حي السفارات، وتأسيس بنية تحتية كبيرة، وجامعة الملك سعود، واستاد الملك فهد.

فيديو | أمين الرياض فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف: "الكود المعماري" موجود مسبقا.. ونعمل على أكواد متخصصة لتجويد المخرجات وهوية الرياض#منتدى_مستقبل_العقار#الإخبارية pic.twitter.com/LHu73HYblm — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 23, 2023