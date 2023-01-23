تم الإعلان عن التشكيل المثالي للجولة 14 من دوري روشن، فيما لم يتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ضمن التشكيلة.

وتضمن التشكيل المثالي في حراسة المرمى؛ ديفيد إيباسي، وفي الدفاع كل من؛ إياغو سانتوس “الشباب”، فاروق شافعي “ضمك”، وثنائي فريق الوحدة، أوسكار دوراتي وإسلام أحمد هوساوي.

وضمت التشكيلة كذلك كل من؛ أندريه بوكو، تاليسكا، سالم الدوسري “الهلال”، وديفيد تيانيتش “العدالة”، بجانب ثنائية الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، أنتوليتش وبرونو دوراتي.

وكان رونالدو ظهر للمرة الاولى بقميص النصر في لقاء الاتفاق حيث سجل الهدف الوحيد البرازيلي تاليسكا برأسية رائعة.