عثر مدرس أمريكي بولاية ميسيسيبي أمس الاثنين، على رسالة عمرها 40 عامًا داخل زجاجة تطفو في نهر اللؤلؤ.

وقال جيريمي وير، مدير مدرسة إعدادية متقاعد في منشور على فيسبوك:” أنه باحث عن الكنوز، فهو “يبحث دائمًا عن الكنز (وأعني بالكنز الزجاجات القديمة، الخشب القديم، رسائل البحر، والحفريات، إلخ)”.

وأضاف:” حسنًا أثناء الصيد بعد ظهر هذا اليوم، وجدت زجاجة جرولش قديمة بغطاء من السيراميك في انجراف كبير على نهر اللؤلؤ، أحضرتها للمنزل وبدأت في تنظيفها ولاحظت شيئًا بداخلها، فقد فتحتها ووجدت كيسًا بلاستيكيًا به رسالة قديمة.”

وتابع:” أن ن الملاحظة الموجودة داخل الزجاجة مؤرخة في 4 يونيو 1983، وقد طلب كاتبها من القارئ الاتصال برجل يدعى ديفيد بلانك يعيش في جاكسون بولاية ميسيسيبي، وكان يبلغ من العمر 3 سنوات وقت كتابة المذكرة.”

وعلى الفور اتصل ” وير” برقم الهاتف الموجود في المذكرة، ووصل إلى والدي بلانكس، الذين أعطوه معلومات الاتصال الخاصة به، وقد كان صاحب الرسالة مندهشًا لأنهم وجدوا تلك الزجاجة، بعد 39 عامًا ونصف العام.