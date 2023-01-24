أعلنت شركة ايكيا العالمية عن توفر 42 وظيفة شاغرة للجنسين من حملة الثانوية فأعلى في فروعها بالمملكة (الرياض، جدة، الظهران)، تشمل على وظائف بدوام جزئي.
وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :
1- محاسب زبائن.
2- طاهي مطعم ايكيا.
3- موظف مبيعات (دوام كامل).
4- موظف مبيعات (دوام جزئي).
5- محاسب زبائن (دوام جزئي).
6- مدير المبيعات.
7- مدير أمن المعلومات.
8- أخصائي دعم سلاسل الإمداد.
9- أخصائي الشبكات.
10- موظف خدمة عملاء (دوام جزئي).
.. وأخرى.
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع
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