أعلنت شركة ايكيا العالمية عن توفر 42 وظيفة شاغرة للجنسين من حملة الثانوية فأعلى في فروعها بالمملكة (الرياض، جدة، الظهران)، تشمل على وظائف بدوام جزئي.

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :

1- محاسب زبائن.

2- طاهي مطعم ايكيا.

3- موظف مبيعات (دوام كامل).

4- موظف مبيعات (دوام جزئي).

5- محاسب زبائن (دوام جزئي).

6- مدير المبيعات.

7- مدير أمن المعلومات.

8- أخصائي دعم سلاسل الإمداد.

9- أخصائي الشبكات.

10- موظف خدمة عملاء (دوام جزئي).

.. وأخرى.

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع