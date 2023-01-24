قام لاعب كرة القدم الإنجليزي كريغ هالفورد، الذي يلعب مع نادي “هاشتاغ يونايتد” في دوري الهواة، بمشاركة مقطع فيديو على موقع “تويتر” يظهر فيه وهو يرمي من نافذة منزله أغراضا تخص زوجته السابقة.

وجاء في الفيديو عشرات الصناديق المرمية في الحديقة، وأرفقه هالفورد بتعليق قائلاً فيه: “لقد مضى وقت طويل جدا ولكن أخيرا تم التخلص من أشياء الخائنة”.

وألقى قلب الدفاع البالغ من العمر 38 عامًا، بإلقاء علب الأحذية والملابس والأقراص المدمجة وحتى الدراجة التي تخص شريكته السابق.

يُذكر أن هناك تقارير الصحافة البريطانية ذكرت أن هالفورد انفصل عن زوجته، بعد أن ضبطها تخونه.