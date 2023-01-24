امتنعت شركة “تويتر” في عهد المالك الجديد إيلون ماسك عن دفع الإيجار لمقرها في سان فرانسيسكو في ديسمبر الماضي، وفقاً لدعوى رفعتها الجهة المالكة للعقار.

وأشارت الشركة المالكة للمبنى، في دعوى قضائية أقامتها أمس الاثنين بمحكمة ولاية كاليفورنيا:” أن شركة وسائل التواصل الاجتماعي لم تسدد القيمة الإيجارية البالغة 3.36 مليون دولار عن شهر ديسمبر لمكاتبها في “1355 ماركت ستريت” (1355Market Street)، ومبلغ 3.42 مليون دولار للإيجار عن شهر يناير.”

وجاءت الدعوى أيضاً في الوقت الذي يواجه فيه ماسك محاكمة في سان فرانسيسكو بشأن تغريدته لتحويل “تسلا” إلى شركة خاصة، من المقرر أن يعود اليوم الثلاثاء لاستكمال شهادته

يُذكر أنه منذ استحواذ ماسك على “تويتر”، باشر الملياردير خفض التكاليف، إذ فصل نصف الموظفين، ووقف سداد إيجار مكاتب الشركة الأخرى في جميع أنحاء العالم، ورفض سداد بعض الفواتير المُعلَّقة، مثل تلك المستحقة عن استئجار طائرة.