قام طاه غاضب بإطلاق 20 صرصورًا في مطبخ المطعم الذي يعمل به في بريطانيا، بعد أن دخل في خلاف مع صاحب المطعم بسبب عدم دفع أجر إجازة له.

وكانت المحكمة قد استمعت إلى توم ويليامز، بعدما هدد بإطلاق “قنبلة صراصير” في المطبخ، بعد أن رفض صاحب الحانة في مدينة “لينكولن” شرق إنجلترا دفع أجره.

وأفاد المدعي العام ديفيد إيغر بأن ويلايمز نفذ تهديده بعد يومين في الحانة التاريخية التي يعود تاريخها لأكثر من 170 عامًا.

وأضاف: “دخل ويليامز المكان وأطلق عددا من الصراصير، إنها أنواع من الصراصير غير المتوطنة هنا وتستخدم لإطعام الثعابين”.

كما قال صاحب الحانة، في بيان قرأه إيغر:” أن تأثير ما قام به المتهم على الموظفين والعائلات كبير”، لافتًا أن الأمر لا يتعلق فقط بالشؤون المالية للشركة، بل كان الأمر يتعلق بكيفية انزعاج بقية الموظفين، وخاصة فريق المطبخ، مما حدث”.

وذكر البيان أن الموظفين الذين لديهم أطفال تأثروا بشكل خاص، إذ اضطروا إلى التأخر في تنظيف المطبخ ولم يعد بإمكانهم وضع أطفالهم في الفراش في وقت مبكر من تلك الليلة، كما أن الحانة دفعت 22 ألف جنيه إسترليني (26 ألف دولار) لشركة التأمين الخاصة بها لتغطية الضرر الناجم عن ذلك.

يُذكر أن ولدى ويليامز لديه أربع مخالفات سابقة وهي الضرب وحيازة سلاح أبيض والسكر وإحداث فوضى، وقد حكمت القاضية عليه بالسجن 17 شهرًا مع وقف التنفيذ لمدة عامين قائلة له: “هذه فرصتك الأخيرة، إذا انتهكت هذا سأعيدك إلى هنا.”