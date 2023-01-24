أوضحت استشاري طب الأسرة الدكتورة ريهام العنزي أن إحدى الممارسات الخاطئة في فصل الشتاء شرب الزنجبيل عند الإصابة بالإنفلونزا مما يسبب حرقانا بالحلق.
وقالت العنزي :” يجب الالتزام بالوجبات الصحية حيث يتم تناول ثلاث وجبات في اليوم بينهم وجبات خفيفة”.
وأضافت ” لابد كذلك الإبتعاد قدر الإمكان عن الوجبات الثقيلة مع شرب كميات كافية من المياه إلى جانب ممارسة الرياضة بشكل منتظم وتنظيم النوم”.
فيديو | استشاري طب الأسرة د. ريهام العنزي: إحدى الممارسات الخاطئة في فصل الشتاء شرب الزنجبيل عند الإصابة بالإنفلونزا مما يسبب حرقانا بالحلق #برنامج_اليوم pic.twitter.com/TXp6ao1grZ
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) January 24, 2023
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