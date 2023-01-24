أوضحت استشاري طب الأسرة الدكتورة ريهام العنزي أن إحدى الممارسات الخاطئة في فصل الشتاء شرب الزنجبيل عند الإصابة بالإنفلونزا مما يسبب حرقانا بالحلق.

وقالت العنزي :” يجب الالتزام بالوجبات الصحية حيث يتم تناول ثلاث وجبات في اليوم بينهم وجبات خفيفة”.

وأضافت ” لابد كذلك الإبتعاد قدر الإمكان عن الوجبات الثقيلة مع شرب كميات كافية من المياه إلى جانب ممارسة الرياضة بشكل منتظم وتنظيم النوم”.