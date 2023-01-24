نشب خلافات بين اثنين من أبناء العمومة في محافظة إربد في الأردن، بسبب قيام كلب أحدهما بالتهام رأس من الماعز “جدي” للآخر.

تفصيلا، كان شخصا، وهو صاحب حظيرة أغنام، تقدم بدعوى قضائية ضد ابن عمه، حيث أفاد بأن أحد الكلاب العائدة إلى إبن عمه هاجم الأغنام التي يملكها، وقام بافتراس رأس ماعز (جدي) يملكه، ثم هرب باتجاه منزل المدعى عليه.

وأوضح الشاكي إن الواقعة حدثت فجرا عندما استيقظ على صوت أغنامه الموجودة في حظيرة جانب منزله وهي تتعرض للهجوم من قبل ثلاثة كلاب، وعندما خرج لاستطلاع الأمر، هربت الكلاب ودخلت إلى منزل ابن عمه (المدعى عليه)، فيما شاهد “جديا” كان قد نفق بعد تعرضه للافتراس من قبل أحد الكلاب.

وأضاف أن هذه ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها الكلاب حظيرته، فقد سبق وحاولت ذلك قرابة خمس مرات، وفي كل مرة تعود إلى منزل المدعى عليه، الذي لم يستجب للاتصالات ولقرع باب منزله بهدف منع هجوم كلابه.

وأفادت وكالة “سرايا” للأنباء المحلية، أن محكمة صلح جزاء لواء الكورة، أدانت صاحب الكلب، بجرم التسبب بنفوق حيوان، يعود لابن عمه.

وقضت المحكمة بتغريمه مبلغ 20 دينارا (28 دولارا)، وذلك بعد الأخذ بأقوال الشهود، الذين أجمعوا على أن كلب المدعى عليه قام بمهاجمة (الجدي) العائد للمدعي، ما أدى إلى نفوقه.