قال الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، إنه بحسب الدراسات دولار واحد يصرف في الفعاليات الرياضية يوفر 7 دولارات على الصرف بالصحة، بخصوص المصروفات التي قد تتكبدها وزارة الصحة من المستشفيات والتأمين والأمراض التي قد تصيب الإنسان.

جاء ذلك خلال ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” في نسخته الثانية، الذي يستمر حتى 26 يناير الجاري، وذلك في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.