تنظم جمعية الآثار والتاريخ بنجران”جاتن”ملتقى نجران تاريخ وحضارة خلال الفترةمن 7 إلى 9 فبراير المقبل، وذلك برعاية أمير منطقة نجران صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد واهتمام نائبه صاحب السمو الملكي الأمير الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز.

وذكر المشرف العام على اللجان التنظيمية للملتقى محمد آل هتيلة، أن الملتقى يجمع مؤرخي دول مجلس التعاون لخدمة التاريخ والمعرفة في هذه المدينة العريقة، التي تتميز بأقدم الحضارات وتمتد عصور حضارتها إلى العصور الحجرية.

وأكد أن منطقة نجران حظيت أسوة بمناطق المملكة حظيت باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة مُنذُ عهد المؤسس الملك عبد العزيز، مضيفا أن الملتقى سيشهد عدد من أوراق العمل وأبحاث شارك في تحكيمها لجان علمية في الجمعية ودارة الملك عبد العزيز وسيصاحب الملتقى معارض، وسيتم جمع كل هذه الابحاث بعد نهاية الملتقى وطباعتها في كتاب يكون مرجعاً لكل باحث ومتخصص.

وأضاف أن الملتقى يعد أكبر تظاهرة علمية تقام في منطقة نجران مختصة في آثار وتاريخ وثقافة المنطقة ليتناغم مع رؤية 2030 والمشاركة في الحراك الثقافي الذي تشهده المملكة بشكل عام في ظل رؤية المملكة 2030.