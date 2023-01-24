بالتزامن مع اقتراب بطولة كأس العالم للأندية، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أنه سيتم تعديلات مواعيد ما بين ثلاث أو أربع مباريات للأهلي سواء في الدوري أو كأس مصر بعد مشاركته في مونديال الأندية.

كما أعلنت الجامعة المغربية رفع منع التعاقدات على نادي الوداد وذلك دعما لممثلهم في ‫كأس العالم للأندية.

في الوقت ذاته يعاني الهلال من ظروف قاهرة بسبب الإصابات في صفوفه، فيما يطالب الإعلاميين الرياضيين بدعمه في كأس العالم للأندية من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم لا سيما مع اقتراب كأس السوبر.

وكان الناقد الرياضي عادل عصام الدين، صرح في وقت سابق بأنه يجب أن يتم دعم الهلال في كأس العالم، موضحا أن مباراة كأس السوبر تأتي في وقت غير مناسب.

فيما صرح فهد الروقي في تصريحات تلفزيونية قائلا: “أستغرب من توقيت السوبر السعودي قبل بطولة كأس العالم للأندية”.