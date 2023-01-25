وثق مقطع فيديو قيام كويتي برقص الدحة على سقف مركبته لكسر الملل أثناء انتظاره أمام إشارة مرور حمراء وسط أجواء ضبابية كثيفة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث يظهر الشاب معتليا سقف سيارته يرقص الدحة، عند إشارة مرورية.

وأظهر الفيديو تكون ضباب كثيف يحول دون الرؤية، وسط حالة مناخية غير مستقرة تضرب البلاد.