أفادت بعض مواقع الإنترنت أن فولكس فاغن تنوي إطلاق نسخ معدّلة من سيارة ID.3 التي حظيت بشعبية واسعة في العامين الأخيرين.

وستحصل السيارات الجديدة، على تعديلات تجعلها أكثر تميزا مقارنة بمركبات ID.3 الحالية، وسيتغّير فيها التصميم الخارجي لتبدو المركبات أكثر رياضية، كما ستزود بعجلات عريضة بمقاسات تتراوح ما بين 16 و19 إنشا.

وستظهر التعديلات الأبرز، في هذه السيارات في شكل ممتصات الصدمات وأشكال فتحات الهواء، وكذلك في تصميم الجنح الهوائي الصغير الموجود على مؤخرة الهيكل، وفي تصميم المصابيح الأمامية والخلفية أيضا.

وستنال هذه السيارات، واجهات قيادة جديدة خالية من الأزرار التقليدية تقريبا، وستزود تلك الواجهات بشاشة لمسية في منتصفها بمقاس 12بوصة، وشاشة بارزة من الواجهة موضوعة قبالة المقود، كما سيحصل الزجاج الأمامي فيها على تقنيات عرض السرعة وبيانات الطريق للسائق.

وستتضمن بطاريات قادرة على نقلها لمسافات أطول مقارنة ببطاريات ID.3 الحالية، فضلا عن حصولها على تقنيات Plug & Charge للشحن، كما ستزود بحساسات مسافات وكاميرات متطورة، وحساسات للضوء والمطر، وستجهّز بأنظمة أمان متطورة قادرة على التعرف على المركبات والمشاة على الطرقات لتفادي الحوادث.