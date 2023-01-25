أكدت دراسة جديدة أن عصير الشمندر يزيد بشكل كبير من قوة العضلات؛ ما يسمح برفع الأوزان الثقيلة وأداء المزيد من التمارين الرياضية؛ حيث أن الشمندر غني بالنترات والمواد الكيميائية التي تعزز الأكسجين والدم داخل الجسم، كما إنه مرتبط بزيادة القدرة على التحمل.

وأفاد الباحثون في جامعة إكستر في بريطانيا أن النترات الموجودة في عصير الشمندر يمكن أن تساعد في توسيع الأوعية الدموية وزيادة كمية الأكسجين التي تصل إلى العضلات.

ووجد الباحثون أن القوة الدورانية كانت أعلى بنسبة 7% في المجموعة التي تناولت مشروبا غنيا بالنترات قبل التمرين، كما أن مستويات أعلى من النترات في عضلات الأشخاص الذين تناولوا مشروب النترات مقارنة بمن تناولوا المشروب الوهمي.

وقال الباحثون أن النترات يمكن أن تساعد في توسيع الأوعية الدموية وزيادة كمية الأكسجين التي تصل إلى العضلات.