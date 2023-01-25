قال تركي الدريويش، خبير تقني، إن المبيعات الإلكترونية في المملكة تصل إلى 300 مليون ريال يوميا.

وأضاف أن العامل الأضعف في عملية الشراء الإلكتروني أو الاحتيال الإلكتروني هو المستخدم الأخير، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة روتانا خليجية.

وشدد على ضرورة أن يكون لدى الإنسان وعي بالمواقع الموثوقة وغير الموثوقة، مؤكدا أنه ولابد من الانتباه لبعض عوامل السلامة من خلال الدخول للمواقع الموثوقة والمعروفة، مضيفا أن حجم التجارة الإلكترونية ارتفع أكثر من 6 أضعاف.

هل فعلا المواقع الإلكترونية أرخص من المحال .. ولماذا؟

م. تركي الدريويش – خبير تقني : حجم التجارة الإلكترونية ارتفع أكثر من 6 أضعاف، ولدينا 300 مليون ريال مبيعات إلكترونية يوميا @TAldraiweesh#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/EDTduu0Il6 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 25, 2023