كشفت شركة الراجحي للبناء و التعمير، عن فتح باب التوظيف لخريجي وخريجات (الدبلوم أو البكالوريوس) للعمل بمجالات تقنية متعددة (لا يشترط الخبرة المسبقة)؛ بفروع الشركة في عدة مدن.

وأوضحت الشركة أن الشروط المطلوبة للتوظيف هي:

– أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصل على دبلوم كأقل تقدير أو جامعي حديث التخرج.

– مختلف تخصصات الحاسب وتقنية المعلومات وما يعادلها.

– لا يشترط الخبرة المسبقة.

– مهارات الحاسب الآلي.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد التالي: [email protected]