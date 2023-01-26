كشفت شركة الراجحي للبناء و التعمير، عن فتح باب التوظيف لخريجي وخريجات (الدبلوم أو البكالوريوس) للعمل بمجالات تقنية متعددة (لا يشترط الخبرة المسبقة)؛ بفروع الشركة في عدة مدن.
وأوضحت الشركة أن الشروط المطلوبة للتوظيف هي:
– أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصل على دبلوم كأقل تقدير أو جامعي حديث التخرج.
– مختلف تخصصات الحاسب وتقنية المعلومات وما يعادلها.
– لا يشترط الخبرة المسبقة.
– مهارات الحاسب الآلي.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد التالي: [email protected]
التعليقات
اترك تعليقاً