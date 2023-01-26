أكد موقع طبي متخص بالأخبار الصحية أن تناول المكسرات مثل اللوز والجوز والكاجو والفستق وغيرها في الصباح فعالاً لصحة الانسان.

وذكر الموقع، أنه إذا كنت تتطلع إلى إنقاص وزنك من جسمك ، فعليك تناول المكسرات في الصباح، المكسرات غنية بالبروتينات والألياف التي توفر الطاقة لجسمك كما تبقيك ممتلئًا. من المحتمل أن تستهلك طعامًا أقل؛ وبالتالي ، ينخفض ​​تناول السعرات الحرارية.

ومن الممكن أن يؤدي تناول المكسرات في الصباح إلى تحسين صحة قلبك وتقليل فرص الإصابة بأمراض القلب مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية . بالإضافة إلى ذلك ، فهو يساعد أيضًا على خفض نسبة الكوليسترول والدهون السيئة في الجسم.

ويعزز تناول المكسرات في الصباح طاقتك ويساعدك على العمل بشكل صحيح طوال اليوم، فيما يعتبر الجوز غذاء للدماغ لأنه يساعد على تحسين أداء عقلك، كما يعمل كمضاد للأكسدة وبالتالي يمنع الخلية من التلف ويحارب الالتهابات. لا تنس أن تأكل المكسرات إذا كنت ترغب في الحصول على بشرة صحية.