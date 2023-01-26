خبراء: الذكاء الاصطناعي سيقضي على البشر

حذر خبراء جامعة أكسفورد من خطورة التطور السريع والمرع بدون قيود لمجال الذكاء الاصطناعي عالميا.

وقال خبراء جامعة أكسفورد البريطانية أن الذكاء الاصطناعي Artificial intelligence سيصبح أكثر ذكاءً من البشر بحلول نهاية القرن الحالي مما يشكل تهديدا كبيرا حيث شبهوا ذلك بما حصل مع طائر “الدودو” المنقرض.

ودعا مايكل أوزبورن، أستاذ التعلم الآلي، في تحذيره من “سباق التسلح” بين الدول القومية وشركات التكنولوجيا إلى “تنظيم عالمي” لمنع هذه الشركات من إنشاء أنظمة خارجة عن السيطرة يمكن أن تنتهي بـ “القضاء على الجنس البشري بأكمله”.