أثارت لافتة ودمية تتدلى من حبل من أعلى جسر في إسبانيا ضجة لما يحمله من كلمات وإيحاءات عنصرية عنيفة.

وجاء هذا بالتزامن مع المباراة التي ستقام بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكتب في اللافتة ” “مدريد تكره الريال”، أما الدمية فكانت مشنوقة وتتدلى من حبل وعليها قميص المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد .

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي استنكارهم من هذا الأمر، وسارعت الشرطة الإسبانية بإزالة الدمية واللافتة، وتم فتح تحقيق حول الأمر، بينما أدان أتلتيكو مدريد بشدة سلوك جماهيره وقال إنه ضد أي نوع من العنف والإهانة.