أعلنت شركة الاتصالات السعودية فتح برنامج احتضان المواهب (TIP) لحديثي التخرج المنتهي بالتوظيف للعمل بالمركز الرئيسي بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن الفئة المستهدفة هي حديثي وحديثات التخرج لحملة البكالوريوس أو الماجستير في العديد من التخصصات.

وأضافت أن التخصصات المطلوبة هي:

– التخصصات التقنية.

– التخصصات الهندسية.

– التخصصات الإدارية.

– تخصصات أخرى.

وقالت الشركة أن الشروط العامة التي يجب توفرها هي:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- حديثي وحديثات التخرج من حملة البكالوريوس أو الماجستير.

3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة أو خبرة لا تتجاوز سنتين.

4- إجادة اللغة الإنجليزية.

وأشترت إلى أن التقديم بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1444/07/04هـ الموافق 2023/01/26م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الرابط التالي: هنا