كشف مصرف الراجحي (Al Rajhi Bank)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي هو؛

– مسؤول المبيعات الهاتفية الرقمية (Digital Telesales)

وأفادت بأن الخبرات المطلوبة للتقديم:

درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة.

– خبرة سابقة لا تقل عن 4 سنوات.

– تجربة سابقة في مجال المبيعات عبر الهاتف.

– مهارات اتصال شفهية وكتابية ممتازة.

– القدرة على تحديد الأولويات والتعامل مع مهام متعددة في أي وقت من الأوقات.

– المهارات التحليلية لقياس أداء الأعمال.

– مهارات حل المشكلات، وغيرهم.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .