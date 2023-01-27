كشف مصرف الراجحي (Al Rajhi Bank)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.
وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي هو؛
– مسؤول المبيعات الهاتفية الرقمية (Digital Telesales)
وأفادت بأن الخبرات المطلوبة للتقديم:
درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة.
– خبرة سابقة لا تقل عن 4 سنوات.
– تجربة سابقة في مجال المبيعات عبر الهاتف.
– مهارات اتصال شفهية وكتابية ممتازة.
– القدرة على تحديد الأولويات والتعامل مع مهام متعددة في أي وقت من الأوقات.
– المهارات التحليلية لقياس أداء الأعمال.
– مهارات حل المشكلات، وغيرهم.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .
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