أحدث مقطع فيديو موثق لعملية ضبط مصنع غير مرخص بمصر لإنتاج الشاي ومشروب قهوة شهير فزع المصريين .

وأظهر الفيديو وجود الملايين من عبوات الشاي ومشروب القهوة الشهير في مصنع غير مرخص بمحافظة الغربية يتم إنتاجها من مواد مجهولة.

وأكد أن المصنع يقوم بإنتاج مشروب القهوة الشهير من بودرة البلاط والأسمنت الأبيض.

وعلى الفور قامت السلطات بمداهمة المصنع فور تلقياها اخطارًا حيث تم ضبط عبوات من كافة المنتجات المغشوشة بإجمالي 5 ملايين عبوة وثلاثة طن خامات

ويُذكر أنه تم التحفظ على المضبوطات وتشميع المصنع وإحالة مالكيه والمسؤولين عنه إلى النيابة التي تولت التحقيق.