أفادت صاحبة المبنى الذي كان يسكنه المبتعث المقتول في فيلادلفيا الأمريكية الوليد الغريبي بأنه كان شخصاً خلوقاً ورائعاً، ومن أفضل الأشخاص الذين قابلتهم، مؤكدة أنها خسرت صديقًا رائعًا .

وقالت أن نيكول ماري المتهمة بارتكاب الجريمة كانت مستأجرة عن طريق موقع ” آر بي أن بي ” الموقع الذي يسمح بالإيجار لأيام، وقد استأجرت غرفة لمدة 18 يوما لم تكملها.

وأشارت المالكة إلى أن ماري كان لديها مشكلة على ما يبدو مع المبتعث الوليد الغريبي، لكنها أكدت أنه كان أفضل الزبائن الذين تعاملت معهم في هذا المنزل.

والجدير بالذكر أن شرطة مدينة فيلادلفيا ألقت القبض على امرأة من جورجيا على خلفية حادثة الطعن المميتة للمبتعث السعودي الوليد الغريبي مساء أمس الخميس.

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