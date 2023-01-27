تعد العلامة التجارية انفينيتي الذراع الفاخر للعلامة التجارية المعروفة نيسان، كما أنها تتميز بإصدارتها الفاخرة في منطقة الخليج العربي.

وتستمد السيارة قوتها من محرك سداسي الأسطوانات، سعة 2000 سي سي تيربو، ينتج قوة تصل الى 268 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 380 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، بنظام دفع خلفي للعجلات.

وتتميز السيارة من الداخل بشاشة معلومات وترفيه مزدوجة بقياس 8 بوصة والسفلية مقاس 7 بوصة، تعمل باللمس وتتميز بالعرض عالي الدقة والتكامل مع أندرويد أوتو وأبل كاربلاي، مع دعم الاتصال والبث الصوتي باتصال البلوتوث، ونظام الملاحة.

وحصلت السيارة على العديد من تجهيزات الأمن والسلامة أبرزها الوسائد الهوائية الأمامية للسائق والركاب، وأحزمة الأمان الأمامية والخلفية ثلاثية نقاط التثبيت مزودة بمانع القفل في حالات الطوارئ، ونظام تثبيت السرعة الذكي، وتقنية التحكم في ترك مسافة آمنة،

وتتوفر السيارة في المملكة بالأسعار الآتية:

الفئة الأولى LUXE بسعر 219,900 ريال.

الفئة الثانية ESSENTIAL بسعر 234,900 ريال.

الفئة الثانية SENSORYبسعر 234,900 ريال.