شیعت جموع من المصلين بالمسجد النبوي الشريف، اليوم، جثمان الداعية عبد الله بانعمة، الذي توفى اليوم.
وجرى دفن جثمان الداعية في مقبرة البقيع، وذلك بحضور ومشاركة أعداد غفيرة من الشيوخ والدعاة وأقارب ومحبي الفقيد.
يذكر أن الداعية بانعمة قد توفي بعد معاناة طويلة مع المرض، ونعاه عدد من الدعاة والناشطين،سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
تشييع جثمان الداعية الراحل #عبدالله_بانعمة ودفنه بمقبرة البقيع#وفاة_الداعية_عبدالله_بانعمة https://t.co/2xbNPw3r9W pic.twitter.com/DXBLCAOwZl
— أخبار 24 (@Akhbaar24) January 27, 2023
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