شیعت جموع من المصلين بالمسجد النبوي الشريف، اليوم، جثمان الداعية عبد الله بانعمة، الذي توفى اليوم.

وجرى دفن جثمان الداعية في مقبرة البقيع، وذلك بحضور ومشاركة أعداد غفيرة من الشيوخ والدعاة وأقارب ومحبي الفقيد.

يذكر أن الداعية بانعمة قد توفي بعد معاناة طويلة مع المرض، ونعاه عدد من الدعاة والناشطين،سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.