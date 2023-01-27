بالفيديو.. طبيب يروي قصة إعادة أمعاء مريض يعاني من حالة نادرة

قال رئيس قسم جراحة الصدر في مدينة الملك سعود الطبية، محمد العمصي، قصة إعادة أمعاء مريض يعاني من حالة نادرة عجزت عنها المستشفيات.

وذكر أن المريض كان في العقد الثالث من العمر، وكان يعاني منذ الطفولة من تفق في الحجاب الحاجز، وكبر مع مرور الزمن، ما أدى إلى ارتفاع الأمعاء ودخولها إلى الصدر، وذلك بحسب ما ذكره بقناة الإخبارية.

وأكد أن الأمعاء ضغطت على الرئتين والقلب، وتغير مكان القلب نحو الجهة اليمني، وبعدها عانى المريض من صعوبة في التنفس، لكن الفريق الطبي تمكن من إعادة الإمعاء إلى البطن وأصبحت حالة المريض مستقرة.